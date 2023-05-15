Раскрыта опасность приема холодного душа для здоровья Врач Романенко назвала риск сердечно-сосудистых катастроф опасностью при приеме холодного душа

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Во время приема холодного душа повышается риск развития сердечно-сосудистых катастроф, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что холодная вода может вызвать спазм сосудов, который может спровоцировать повышение давления, а также стать причиной возникновения инфаркта или инсульта.

Спазм сосудов — это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда — холодовой инфаркт, — отметила терапевт.

Кроме того, по словам врача, холодная вода может привести к переохлаждению, которое приводит к развитию различных заболеваний. Романенко предупредила, что из-за этого может появиться насморк. Терапевт уточнила, что также переохлаждение приводит к воспалениям нижних и верхних дыхательных путей, в том числе к бронхиту.

Врач Марина Ерина ранее рассказала, что для профилактики болезней сердца важно правильно подобрать питание. По ее словам, в рационе должно быть низкое количество животных жиров и легкоусвояемых углеводов. Кроме того, важно следить за весом, отказаться от вредных привычек и заниматься физическими активностями.