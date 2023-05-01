Раскрыта опасность диагностики клещевого энцефалита Врач Климова: следует опасаться ложноотрицательного результата анализа после укуса клеща

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Инфекционист Юлия Климова рассказала «Известиям», что всегда существует минимальный риск получить ложноотрицательный результат после анализов на наличие клещевого энцефалита после укуса насекомого. Эксперт подчеркнула, что по этом причине врачи проводят профилактические мероприятия вне зависимости от результатов.

Ни один из современных методов диагностики нельзя назвать стопроцентно точным. Минимальный риск получения ложноотрицательного результата есть всегда. Именно из-за этого врач не полагается на результат исследования клеща. Профилактические меры проводят вне зависимости от него, — сказала Климова.

Специалист при этом назвала верным решение обратиться за медицинской помощью после укуса клеща.

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