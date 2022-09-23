Раскрыта опасность чрезмерного употребления фруктозы Диетолог Кидрянкина: чрезмерное употребление фруктозы грозит отложением висцерального жира

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Фруктоза на самом деле не безопаснее обычного сахара — тот факт, что на нее не реагирует гормон инсулин, не исключает иных опасностей от ее употребления, предупредила врач-эндокринолог Наталия Кидрянкина в беседе с Lenta.ru. По ее словам, чрезмерное употребление фруктозы очень опасно и способствует накоплению и отложению висцерального жира, повышению триглицеридов и уровня мочевой кислоты. Кроме того, врачи считают фруктозу основной причиной неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом.

Если для запуска глюкозы в клетку нужен инсулин, то фруктоза попадает в клетку напрямую. Также она влияет на микробиоту кишечника и может нарушать структуру и целостность плотных контактов между клетками желудочно-кишечной стенки. <...> А чрезмерное потребление фруктозы способствует накоплению, отложению висцерального жира, повышению триглицеридов, повышению уровня мочевой кислоты, — пояснила эндокринолог.

По словам Кидрянкиной, фруктоза из натуральных продуктов присутствует в продуктах в меньшем количестве благодаря пищевым волокнам. Также на нее не реагируют гормоны инсулин, лептин и грелин, поэтому раньше считалось, что фруктоза безопаснее и ее можно использовать пациентам с сахарным диабетом.

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова ранее развеяла миф о большей пользе экзотических видов сахара по сравнению с белым сахаром. По ее словам, в диетологии различают природный и добавленный сахар. Хачирова подчеркнула, что последний может негативно влиять на организм человека при чрезмерном употреблении, поэтому международное экспертное сообщество рекомендует его ограничивать для женщин — до пяти-шести чайных ложек в день, для мужчин — до восьми-девяти чайный ложек в день.