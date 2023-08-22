Раскрыта опасность фруктов, обработанных воском Нутрициолог Писарева: обработанные воском фрукты могут вызвать аллергию

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Немытые фрукты и овощи, особенно те, которые доставляются из-за границы, могут представлять опасность для организма из-за обработки воском, предупредила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. В беседе с «360» эксперт уточнила, что употребление таких продуктов может вызвать аллергическую реакцию: зуд, высыпания или другие раздражения. Кроме того, могут возникнуть проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.

Конечно же, мы никогда не поймем, каким образом обработано яблоко, которое мы купили: синтетический это воск или натуральный. По внешнему виду это невозможно определить. Но любые фрукты перед употреблением стоит мыть, — пояснила нутрициолог.

По словам эксперта, обработка воском позволяет сохранить товарный вид фруктов и овощей. В магазинах чаще всего используют безопасный натуральный воск, который проходит проверку Роспотребнадзора. Если не обрабатывать фрукты и овощи, особенно те, которые привозят из-за рубежа, они будут быстро сгнивать.

Писарева предупредила, что наибольшую опасность представляют фрукты, которые продаются вдоль дорог или около метро. На продуктах оседают грязь и выхлопные газы, которые хорошо впитываются из-за воска. Нутрициолог порекомендовала мыть овощи и фрукты теплой или горячей водой перед употреблением.

Также можно промывать фрукты с помощью яблочного уксуса, тогда они будут лучше очищаться. Многие снимают шкурку с фруктов, тем самым избавляются от вредного вещества. Но теряют и много полезного, —заключила Писарева.

Стоматолог-ортопед Евгения Бойцова ранее предупредила, что некоторые сезонные фрукты и ягоды представляют опасность для эмали, десен и в целом здоровья зубов. Так, по ее словам, в кислых фруктах содержится много лимонной кислоты.