Раскрыта главная опасность клубники для здоровья Диетолог Мухина предупредила о раздражении слизистой при употреблении клубники

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Употребление клубники может привести к раздражению слизистой из-за зернышек с ворсинками, которые не перевариваются, предупредила врач-диетолог Марият Мухина. Она рассказала «Москве 24», что ягода может вызывать обострение заболеваний ЖКТ, таких как гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Клубника усыпана зернышками с ворсинками. Эти семечки вообще не перевариваются и могут царапать слизистую. Если у человека гастрит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, то это будет такой раздражающий фактор, который может спровоцировать обострение данных заболеваний, — уточнила диетолог.

По словам врача, клубника также может быть причиной яркой аллергической реакции. При аллергии может возникнуть покраснение и зуд кожи, крапивница и даже произойти отек Квинке. Кроме того, при обработке химическими препаратами от вредителей ягода может вызывать нарушения функции печени и почек.

Мухина советует ограничить употребление клубники до 20 г в день. Она пояснила, что при большом количестве съеденных ягод повышается риск получения интоксикации и отравления.

Врач-диетолог Марина Аплетаева посоветовала при отсутствии противопоказаний съедать по два-три куска хлеба за день. По ее словам, лучше всего включить в рацион зерновой хлеб: он содержит растворимые пищевые волокна, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.