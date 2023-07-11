Раскрыт способ избавиться от жира внизу живота Гимнастка Мустафаева посоветовала делать планку, чтобы избавиться от жира внизу живота

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Чтобы избавиться от жира внизу живота, необходимо ежедневно по полчаса выполнять упражнения на пресс, например планку, посоветовала мастер спорта по художественной гимнастике Самира Мустафаева. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что также хорошо подойдут скручивания, подъемы ног лежа и упражнение «велосипед». Спортсменка советует не забывать следить за дыханием во время тренировок.

Начать стоит со всем известной планки. Это простое упражнение, помогающее укрепить мышцы кора. Полезными также будут различные варианты скручиваний, подъемы ног лежа и упражнение «велосипед», — уточнила эксперт.

По словам гимнастки, отдельных диет или тренировок, которые помогут избавиться от жира в конкретном месте, не существует. Мустафаева советует фокусироваться на общем снижении веса и следить за питанием. Кроме того, важно не забывать о физической активности. Гимнастка считает, что снижение веса возможно только при дефиците калорий.

Диетолог Анастасия Ефимова ранее рассказала, что ультрапереработанные продукты приводят к возникновению лишнего веса. По ее словам, их употребление наравне с фастфудом повышает риски развития заболеваний и способствует набору жировой массы.