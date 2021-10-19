«Раскованный, ожидает внимания»: Навальный опубликовал ориентировку на себя

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал ориентировку на себя и учётную карточку, которую составили в СИЗО «Матросская тишина», где его признали склонным к побегу (сейчас этот статус снят). Характеристику, которую составили психологи изолятора, сам Навальный назвал «величайшим в его жизни политическим напутствием». Об этом он написал в Instagram.

Раскованный, свободен в самоутверждении, стремится к независимости, умеет корректировать своё поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, — говорится в характеристике.

Также психологи считают, что у политика есть глобальные планы, которые он не может реализовывать самостоятельно, для этого «ему нужны массы». Для привлечения людей на свою сторону он считает, что «с ними надо говорить, общаться, быть постоянным и искренним».

Это ведь совершенно гениально сформулировано тюремными психологами. Ясные, чёткие указания. <...> Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН. Отличная инструкция каждому, кто стремится к прекрасной России будущего, — написал сам Навальный.

18 февраля Навальный сообщил, что его поставили на учёт как склонного к побегу. 11 октября этот статус с него сняли, но поставили на учёт как экстремиста и террориста.

Навальный сейчас находится в колонии во Владимирской области. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии. Тогда специалисты из ФРГ сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.