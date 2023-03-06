«Раскачать ситуацию в стране»: глава СЖР о попытке покушения на Малофеева Глава СЖР Соловьев назвал попытку покушения на Малофеева «элементом хайпа» для Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские спецслужбы уже не в первый раз пытаются ликвидировать ярких представителей российских СМИ, заявил в разговоре с NEWS.ru глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя попытку покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По его мнению, для Киева подобные удары являются элементом «хайпа и информационной войны». Соловьев считает, что в ближайшие месяцы попытки раскачать ситуацию в стране будут повторяться.

Это уже не первый случай, когда украинские спецслужбы решили ликвидировать кого-то из ярких представителей российских СМИ. Хорошо, что вовремя отреагировали спецслужбы. В прошлом году были попытки ликвидировать Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других наших коллег. Для украинских спецслужб это элемент информационной войны и хайпа. Хочется предупредить коллег, чтобы они были осторожными, — сказал глава СЖР.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград». По версии силовиков, злоумышленники намеревались прикрепить самодельное взрывное устройство под автомобиль миллиардера и взорвать его.

Как рассказали в ФСБ, способ совершения диверсионно-террористического акта был аналогичный тому, который был выбран для убийства российской журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи. Она погибла вечером 20 августа прошлого года в Подмосковье. Когда девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

Сам Малофеев сообщил, что не пострадал при попытке покушения и поблагодарил всех за слова поддержки. По его словам, ни угрозы, ни теракты не повлияют на его «горячую и искреннюю» патриотическую позицию, а виновные в убийстве Дугиной, будут раскрыты и арестованы.