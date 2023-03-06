Глава «Царьграда» рассказал о своем состоянии после попытки покушения Глава «Царьграда»: при попытке покушения пострадавших нет

Глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что не пострадал при попытке покушения и поблагодарил всех за слова поддержки. По его словам, которые приводятся на сайте «Царьграда», ни угрозы, ни теракты не повлияют на его «горячую и искреннюю» патриотическую позицию, а виновные в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла при похожих обстоятельствах, будут раскрыты и арестованы.

В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. <...> Спасибо всем друзьям за слова поддержки, — сказано в сообшении.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на Малофеева: сообщалось, что злоумышленники намеревались взорвать его автомобиль, организатором покушения называется действующий под контролем Службы безопасности Украины основатель «Русского добровольческого корпуса», гражданин России Денис Капустин.

В ФСБ отметили, что способ совершения диверсионно-террористического акта был аналогичен тому, который выбрали для убийства российской журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи. Она погибла вечером 20 августа прошлого года в Одинцовском городском округе. Когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.