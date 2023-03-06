ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева

Фото: Кардашов Антон/АГН «Москва»

Константин Малофеев

ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства. По версии силовиков, злоумышленники намеревались прикрепить самодельное взрывное устройство под автомобиль миллиардера и взорвать его.

ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, — сообщили в ЦОС.

ФСБ сообщает, что организатором покушения является основатель «Русского добровольческого корпуса», гражданин России Денис Капустин, проживающий на Украине и действующий под контролем Службы безопасности Украины.

Силовики уточнили, что ранее он был организатором и участником нападения членов «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области.

В ФСБ отметили, что способ совершения диверсионно-террористического акта был аналогичный тому, который был выбран для убийства российской журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи. Она погибла вечером 20 августа прошлого года в Одинцовском городском округе. Когда девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. В ФСБ обвинили в организации нападения украинские спецслужбы. Убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения.