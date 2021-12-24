«Раньше били морду»: в РПЦ отреагировали на пост Лебедева о мощах

Дизайнера и блогера Артемия Лебедева, заявившего о «тупости» созерцания мощей святых, а затем нецензурно ответившего в своём блоге Следственному комитету России, необходимо проверить на вменяемость и оштрафовать, заявил NEWS.ru представитель РПЦ протоиерей Леонид Калинин. По его словам, раньше за такие хамские выходки по-мужски «били морду».

Если Лебедев психически здоров — его нужно бы в рамках расследования освидетельствовать, — тогда стоит применить к нему статью закона. <...> Он должен ответить за свои слова. Раньше, по-простому, за этакие хамские выходки по-мужски «били морду». А теперь от грубых и безнаказанных оскорблений нас, граждан, охраняет закон России, — заявил председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин.

По его мнению, блогеру следует назначить крупный и болезненный штраф, в размере сумм, потраченных им за год на предметы роскоши и поездки за границу. Полученные деньги Калинин предлагает направить в фонд помощи детям и одиноким пожилым людям, «кто в вере и молитвах святым находит помощь и утешение в старости».

Только угроза финансовых потерь действует на таких, как Артемий. Я не вижу другого способа пресечь этот поток безнаказанных оскорблений и бескультурья, — считает он.

17 декабря дизайнер в своём Telegram-канале опубликовал пост, в котором задался вопросом о причинах поклонения телам политиков Владимира Ленина, Ким Ир Сена и Мао Цзедуна, которые выставлены в мавзолеях. Также Лебедев заявил о «тупости» созерцания мощей святых. Он считает, что при жизни эти люди были «обычными алкашами и разной степени крупности начальством».

23 декабря СК РФ заявил о проверке публикации Лебедева по части 1 статьи 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», на что Лебедев ответил ещё одним постом, в котором усомнился в профессиональных качествах сотрудников СК.