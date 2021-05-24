Ранившему ребёнка экс-полицейскому отменили условный приговор

https://static.news.ru/photo/c34fb71e-bc72-11eb-9fc4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд отменил приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который ранил ребёнка из травматического пистолета и получил за это условный срок. Об этом сообщает ТАСС.

Дело экс-полицейского направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Князеву избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, рассказали агентству в суде.

Инцидент произошёл в декабре 2020 года. Князев, будучи в гражданской одежде и не при исполнении служебных обязанностей, открыл стрельбу из травматического оружия и ранил 13-летнюю девочку. Пострадавшая серьёзных травм не получила, но была госпитализирована. Она утверждала, что Князев является знакомым её родителей. Кроме того, девочка обвинила его домогательствах.

Полицейского уволили по отрицательным мотивам. Позднее Симоновский суд Москвы приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Вердикт обжаловала прокуратура.