Раненых школьников из Казани перевезут самолётом МЧС в Москву

https://static.news.ru/photo/85463180-b23d-11eb-86b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт МЧС с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием на борту в ближайшее время вылетит в Казань для эвакуации пострадавших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, в аэропорту Жуковский для этого готовят борт Ил-76.

Лайнер оснащён медицинскими модулями, которые позволят транспортировать пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полёта пострадавших будут сопровождать медработники отряда Центроспас МЧС России.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. Об усилении охраны школ сообщения поступают и из других регионов страны.

12 мая объявлено в республике днём траура.