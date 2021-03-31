Эксперт оценил новые правила сдачи экзамена на права

https://static.news.ru/photo/8a3e3d60-92ba-11eb-9ef8-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Новые правила сдачи экзамена на права, согласно которым навыки водителей будут проверять на реальной дороге, позволят эффективнее готовить кандидатов к езде. Такое мнение высказал Эксперт Дмитрий Славнов.

Если мы исключаем площадку, то больше времени уделяем городу, и экзамен будет более качественный, — отметил эксперт в в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, такой порядок принят в целях безопасности дорожного движения. Для водителей намного важнее отработать навыки парковки. Он считает, что новые правила помогут сократить число ДТП в будущем. Кроме того, нововведение позволит сэкономить время инспекторов.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на права. Документ уточняет перечень лиц, которые могут находиться в автомобиле при сдаче практического экзамена. Помимо водителя и инспектора ГИБДД, это могут быть представители автошколы и общественных объединений, а также другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди.

Как писал NEWS.ru, водить автомобиль с 17 лет в сопровождении опытного взрослого водителя предлагают разрешить россиянам в МВД РФ. Соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» направлены для рассмотрения в российское правительство.