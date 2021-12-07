Ракова рассказала о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ Москвы

В мэрии Москвы раскрыли детали о стрельбе в МФЦ и состоянии раненых. Как сообщила NEWS.ru вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных.

Сегодня в центр госуслуг района Рязанский для получения паспорта пришёл мужчина. По предварительной информации, у него возник конфликт с охранником из-за медицинской маски, после чего он открыл стрельбу. В результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, ещё четыре человека пострадали.

На место происшествия незамедлительно прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжёлое, — сообщила Ракова.

Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных. Трое взрослых — в НИИ Склифосовского, ребёнок — в Морозовской больнице.

Ракова заявила, что столичные офисы «Мои документы» оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций напрямую поступает в правоохранительные органы. В каждом МФЦ работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что после стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, его также проверят на вменяемость, по некоторым данным, в МФЦ он находился в неадекватном состоянии.