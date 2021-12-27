Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Она выведет на орбиту 36 таких спутников. Онлайн-трансляция старта ведётся на официальном сайте Роскосмоса. После выведения спутников на орбиту группировка OneWeb достигнет почти 400 аппаратов.

Уточняется, что через несколько минут разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. При этом выведение спутников OneWeb на точки на орбите с помощью блока займёт порядка восьми часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

Выведение космических аппаратов обеспечивается на орбиту высотой 450 км, после чего спутники самостоятельно выводятся в 12 заданных плоскостей, — говорится в сообщении.

Спутники OneWeb будут выведены на орбиту для обеспечения покрытия высокоскоростным Интернетом. После завершения миссии общее количество данных аппаратов достигнет 394.

Последний запуск ракеты «Союз-2» был произведён 8 декабря с несколькими туристами из Японии на борту. Экипаж проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне», исполняемую на японском языке, а Роскосмос вёл трансляцию запуска пилотируемого корабля. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз» прилетят на МКС. На борт станции они должны ступить 8 декабря в 16:41 по Москве. На Землю туристы вернутся 20 декабря.