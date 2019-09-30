https://static.news.ru/photo/9068ea1e-e37f-11e9-a85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин выразил несогласие с условным сроком актёру Павлу Устинову. Он отметил, что будет вместе с защитой актёра обжаловать приговор.

Они хотят его сделать «виновным, но не очень», а он невиновен абсолютно! Те, кто набросились на совершенно невиновного, да ещё и солгали, обвинив в выкрикивании лозунгов, вот они совершили преступление, — приводятся слова Райкина на сайте театра.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима. Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Мосгорсуд отпустил Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде.

30 сентября Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Устинову. И сторона защиты, и сторона обвинения назвали приговор суда первой инстанции слишком суровым. Прокурор, тем не менее, просила признать Павла виновным и изменить первоначальный приговор на условный с испытательным сроком четыре года. Защита настаивала на невиновности осуждённого, просила отменить приговор и оправдать Устинова.

Как ранее писал News.ru, Мосгорсуд изменил приговор Тверского суда актёру Павлу Устинову. Он был приговорён к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.