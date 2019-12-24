https://static.news.ru/photo/075e7978-2655-11ea-bddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Мещанский районный суд Москвы признал участника акции 27 июля Самариддина Раджабова виновным в правонарушении, однако освободил от наказания. Об этом сообщает агентство «Москва».

Суд назначил Раджабову штраф за бросок бутылкой в росгвардейцев. Обвинение требовало назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Суд постановил признать Раджабова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа. Зачесть в качестве исполненного наказания то время, которое он провёл под стражей, и отменить меру пресечения в виде содержания в СИЗО, — заявила судья Татьяна Бараковская.

Однако сам подсудимый своей вины не признал.

Как ранее писал NEWS.ru, Раджабов обвиняется в применении насилия по отношению к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК). Следствие считает, что он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских. На суде потерпевшие пояснили, что испытали страх и моральные страдания.