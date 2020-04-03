Радио готовится к потере городов вещания и сотрудников

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Кризис, вызванный пандемией коронавируса, обрушился на медиаиндустрию. Вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий заявили о грядущем банкротстве отрасли.

Представители РАР направили в Министерство связи обращение, в котором говорится, что может произойти сокращение зоны вещания национальных станций, приостановка и массовое прекращение вещания локальных станций. Дело в том, что большая часть расходов радиостанций уходит на распространение сигнала, а также на оплату труда работников. Авторы письма предложили список из 15 первоочередных мер, которые позволят избежать дефолтов и массовых сокращений.

О положении в отрасли сложно говорить, настолько неопределённая сейчас ситуация. Неопределённая в том смысле, что никто пока не понимает, сколько будет продолжаться это падение радиорынка, — признался в беседе с НСН генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва также подтвердила массовый уход рекламодателей с рынка. По её словам, падение составляет до 90% от плановых показателей.

Как писал NEWS.ru, Федеральная налоговая служба РФ приостановила практически все проверки в стране. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам. По словам Егорова, на сегодняшний день налоговой службой «приостановлены все меры взыскания среднего и малого бизнеса», что распространяется на 76% всего бизнеса. Кроме того, приостановлены меры по ряду отраслей, пострадавших от коронавируса: туризм, авиаперевозки, физкультура и спорт, искусство, гостиничный бизнес, образование, общепит, выставки и бытовые услуги.