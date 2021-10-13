«Рад за Муратова»: Володин оценил решение Нобелевского комитета

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рад за главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, получившего Нобелевскую премию мира. Однако сама премия вызывает у политика вопросы, передаёт РИА Новости.

Муратова я знаю давно, рад за него, — сказал он.

По его мнению, выбор лауреатов вызовет вопросы, потому что нет «понятных критериев» оценки вклада получателей премии и их заслуг. Необъяснимыми он считает решения о присуждении «нобеля» бывшим президентам Соединённых Шатов и Советского Союза Бараку Обаме и Михаилу Горбачёву.

И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей, — заключил глава ГД.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.

В Нобелевском комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Главред «Новой газеты» посвятил награду погибшим коллегам и друзьям. Он заявил, что премия сможет помочь людям, которых объявляют иноагентами и высылают из страны.