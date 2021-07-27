Работодатели врали при устройстве более чем двум третям россиян

Из пяти тысяч опрошенных сервисом «Работа.ру» 74% сталкивались с ложью в вакансиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Из обманутых сотрудников 79% были введены в заблуждение насчёт заработной платы, 71% — о перечне рабочих обязанностей. Также недостоверную информацию работодатели озвучивали об условиях труда, об официальном оформлении выплат, о карьерных перспективах, о графике работы, об оформлении по ТК, о дружном коллективе и даже о месте работы.

Почти 40% респондентов успевали выяснить правду на собеседовании, а 41% узнавали о ней только после трудоустройства. Чтобы проверить компанию, изучали отзывы её сотрудников 21% опрошенных.

Мы рекомендуем всем работникам чаще делиться отзывами о своих работодателях, а тем, кто ищет работу, заранее проверять всю доступную информацию о компаниях, — посоветовал коммерческий директор «Работы.ру» Владимир Корицкий.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России. Исследование проводилось среди городов численностью от 500 тысяч до 1 млн человек.