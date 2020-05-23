Работодателей могут обязать компенсировать расходы сотрудников на удалёнке

https://static.news.ru/photo/4196f630-9df9-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация независимых профсоюзов России разработала поправки в Трудовой кодекс. Инициатива предполагает возмещение дополнительных расходов сотрудника при его временной работе из дома.

Компании могут обязать оплачивать электричество, доступ в Интернет, телефонную связь и ПО для компьютера, передают «Известия». Для этого кодекс предлагается дополнить статьёй о временной удалённой работе. Согласно документу, при оформлении дополнительного соглашения об исполнении своих обязанностей из дома отдельно оговаривается порядок такого возмещения.

Законопроект поступил в Минтруд, специалисты в настоящий момент изучают его. В ведомстве отметили, что в целом поддерживают урегулирование подобных спорных вопросов, однако консультации по поводу отдельных норм продолжаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на работников на удалёнке в ближайшем будущем вырастет в сферах торговли, финансовых, страховых и госуслуг. Работа такого персонала станет самой актуальной в дистанционном формате.