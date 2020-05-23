Работодателей могут обязать компенсировать расходы сотрудников на удалёнке

Федерация независимых профсоюзов России разработала поправки в Трудовой кодекс. Инициатива предполагает возмещение дополнительных расходов сотрудника при его временной работе из дома.
Компании могут обязать оплачивать электричество, доступ в Интернет, телефонную связь и ПО для компьютера,
Законопроект поступил в Минтруд, специалисты в настоящий момент изучают его. В ведомстве отметили, что в целом поддерживают урегулирование подобных спорных вопросов, однако консультации по поводу отдельных норм продолжаются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на работников на удалёнке в ближайшем будущем вырастет в сферах торговли, финансовых, страховых и госуслуг. Работа такого персонала станет самой актуальной в дистанционном формате.
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