Эксперты назвали самые востребованные в будущем вакансии на удалёнке

https://static.news.ru/photo/5b40d0a8-9b18-11ea-8d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на работников на удалёнке в ближайшем будущем вырастет в сферах торговли, финансовых, страховых и госуслуг. Работа такого персонала станет самой актуальной в дистанционном формате.

Рост доли дистанционной занятости связан с развитием электронных сервисов продаж. Вырастет спрос на дистанционную работу и в сфере консультирования, приводит мнение экспертов ВНИИ труда RT.

Актуальными станут работники, оказывающие онлайн-услуги в образовании, сфере культуры и досуга. Вырастет число компаний, которые будут оказывать техническую поддержку этим видам деятельности.

Массовый переход на удалёнку откроет новые перспективы и для целых секторов экономики. Увеличатся инвестиции в развитие бизнес-моделей на удалённой работе, компании займутся развитием роботизированных промышленных технологий. Учебные заведения по большей части станут переходить на онлайн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Twitter разрешит своим сотрудникам удалённую работу после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе компании.