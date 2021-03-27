Работники центра Гамалеи ревакцинировались «Спутником V»

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Некоторые сотрудники центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», ревакцинировались. Об этом заявил заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов.

По его словам, у всех сотрудников были зафиксированы хорошие иммунные ответы.

Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых, были перевакцинированы, очень хорошие ответы, — цитирует Логунова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Гайана получит партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте правительства южноамериканского государства. Гайана одобрила препарат в феврале. Предполагается, что вакцина будет поставлена в страну на следующей неделе. Власти уже ведут переговоры по вопросу приобретения ещё одной партии.

Население Гайаны составляет 782 тысячи человек. За время пандемии там заразились коронавирусом свыше 10 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 225 жителей страны.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова, писал NEWS.ru.