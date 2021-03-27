Жителей Гайаны будут прививать от коронавируса «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/afcfe9a0-8f0b-11eb-8cdb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гайана получит партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте правительства южноамериканского государства.

Гайана одобрила препарат в феврале. Предполагается, что вакцина будет поставлена в страну на следующей неделе. Власти уже ведут переговоры по вопросу приобретения ещё одной партии.

Население Гайаны составляет 782 тысячи человек. За время пандемии там заразились коронавирусом свыше 10 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 225 жителей страны.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал Евросоюз как можно скорее одобрить для применения «Спутник V». Политик подчеркнул, что только вакцинация способна победить COVID-19.