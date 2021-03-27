Жителей Гайаны будут прививать от коронавируса «Спутником V»

Гайана получит партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте правительства южноамериканского государства.
Гайана одобрила препарат в феврале. Предполагается, что вакцина будет поставлена в страну на следующей неделе. Власти уже
Население Гайаны составляет 782 тысячи человек. За время пандемии там заразились коронавирусом свыше 10 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 225 жителей страны.
В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал Евросоюз как можно скорее одобрить для применения «Спутник V». Политик подчеркнул, что только вакцинация способна победить COVID-19.