Глава Баварии призвал ЕС как можно скорее одобрить «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/9a006c92-8eef-11eb-91d7-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Европейскому союзу следует извлечь урок из неудачного опыта первых поставок вакцин от коронавируса и как можно скорее одобрить для применения российский препарат «Спутник V», заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

По его словам, европейским властям необходимо быстрее заключить все необходимые соглашения, которые позволят ЕС получить как можно больше вакцин.

Вакцинация — единственная долгосрочная стратегия, которая имеет смысл. Поэтому необходимо срочно ускорить процесс одобрения. Например, необходимо как можно скорее принять решение об одобрении «Спутника V». Мы должны были вынести урок из негативного опыта первых поставок, — сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse.

Политик подчеркнул, что только вакцинация способна победить COVID-19.

Ранее представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам EMA Вольф-Дитер Людвиг рассказал, что «Спутник V» могут допустить на рынок ЕС через шесть-восемь недель.

Кроме того, глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери заявил, что агенство планирует направить в РФ экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Он добавил, что одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии. По его мнению, «Спутник V» может получить одобрение европейского регулятора в мае, писал NEWS.ru.