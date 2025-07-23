Работаете на износ? Эти привычки спасут от выгорания

Работа на пределе возможностей часто приводит к эмоциональному истощению и потере мотивации. Сохранить энергию и интерес к работе помогут простые, но эффективные ежедневные привычки. Важно научиться вовремя распознавать первые признаки усталости и грамотно распределять силы.

Начните с организации рабочего дня — делайте короткие перерывы каждые 45–50 минут, во время которых полностью отвлекайтесь от задач. Установите четкие границы между работой и личным временем, не проверяйте почту и сообщения после окончания рабочего дня. Найдите время для физической активности, даже если это простая прогулка во время обеденного перерыва. Не забывайте о маленьких радостях — любимом напитке, музыке или пятиминутной медитации. Самое главное — научиться говорить «нет», когда нагрузка становится чрезмерной, и не бояться просить о помощи коллег.

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