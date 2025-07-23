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23 июля 2025 в 19:11

Нашелся пропавший в Нью-Йорке звездный певец 90-х

Super: пропавшего в Нью-Йорке певца Оскара нашли в районе Брайтон-Бич

Шамиль Малкандуев (Scarlett la Queen) Шамиль Малкандуев (Scarlett la Queen) Фото: Социальные сети

В Нью-Йорке обнаружен пропавший исполнитель Шамиль Малкандуев, известный под сценическим псевдонимом Оскар, сообщает Super.ru. Автор популярных композиций «Между мной и тобой» и «Бег по лезвию ножа» был найден в районе Брайтон-Бич, где сейчас проживает под новым именем Scarlett la Queen.

По имеющимся данным, 46-летний артист сознательно выбрал жизнь без определенного места жительства, занимаясь попрошайничеством и злоупотребляя алкоголем. При этом он отказывается от какой-либо помощи и медицинского вмешательства. Несмотря на текущее положение, Малкандуеву продолжают поступать авторские отчисления за его музыкальные произведения, права на которые остаются за ним. Кроме того, его родителям принадлежит просторная 92-метровая квартира в московском районе Люблино.

Ранее появилась информация, что бывший российский исполнитель пропал в США более трех недель назад. Последний раз его видели в нью-йоркском районе Куинс, где артист признался друзьям, что зарабатывает оказанием интимных услуг. Близкие музыканта предприняли попытки поиска — проверили все возможные места его появления и подали заявление в полицию.

До этого стало известно, что Оскар просит около $6 (500 рублей) за свои интим-услуги. Этих денег ему хватает на покупку алкоголя и сигарет. Автор популярных хитов привлекает клиентов, появляясь в красном платье на улицах Куинса, куда перебрался после проживания в Брайтон-Бич.

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