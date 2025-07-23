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23 июля 2025 в 08:15

Составлен список продуктов, способных испортить цвет зубной эмали

Врач Чиркова: мороженое и свекла могут влиять на изменение цвета зубной эмали

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мороженое и свекла могут испортить цвет зубной эмали, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, многие продукты содержат вещества, способные не только окрашивать, но и разрушать зубную эмаль, делая ее более восприимчивой к пигментации.

Белому цвету зубов очень трудно сохраняться при учете того, как много продуктов и напитков способны окрасить эмаль. Среди них выделяют три группы: хромогены или пигментированные продукты, которые окрашивают эмаль, танины, которые усиливают действие хромогенов и кислоты, которые разрыхляют эмаль, делая ее восприимчивей к красителям. Часто в одном продукте или напитке сочетаются два или три эффекта. Кофе, чай, вино, шоколад и какао содержат и красители, и танины, а яркие ягоды, фруктовые соки, свекла, томатные соусы, сладкая газировка, цветные конфеты и мороженое, содержат и красители, и кислоты, — пояснила Чиркова.

Она отметила, что минимизировать эффект от окрашивания, позволят регулярная чистка зубов и полоскание полости рта. Также врач посоветовала, добавлять в чай и кофе молоко для нейтрализации танинов.

Чтобы минимизировать окрашивание зубов, желательно чистить их, или хотя бы полоскать рот, после каждого приема пищи, добавлять в чай и кофе молоко для нейтрализации танинов и каждые полгода посещать стоматолога для проведения профессиональной чистки, — резюмировала Чиркова.

Ранее стоматолог Татьяна Кудряшина заявила, что тренд на самолечение зубов в России с помощью дешевых материалов с маркетплейсов крайне опасен. По ее словам, россияне начали массово пломбировать зубы и отбеливать их.

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Составлен список продуктов, способных испортить цвет зубной эмали
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