19 марта 2026 в 07:00

Пышный омлет с горошком и сыром за 15 минут: простой завтрак, который удивит вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда обычный омлет можно превратить в настоящее утреннее удовольствие всего несколькими простыми добавками. Горсть зеленого горошка, сочные черри и немного сыра делают блюдо ярким, сытным и очень ароматным. Такой завтрак готовится быстро, выглядит аппетитно и надолго избавляет от чувства голода.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • зеленый горошек консервированный — 200 г;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • колбаса — 50 г;
  • помидоры черри — 5–6 шт.;
  • сыр — 30 г;
  • кунжут — 5 г;
  • сливочное масло — 10 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • паприка — по вкусу.

Приготовление

Яйца разбейте в миску и взбейте вилкой до легкой пышности. Добавьте соль, черный перец и паприку, перемешайте. Зеленый лук мелко нарежьте, горошек промойте и отправьте все в яичную смесь.

Черри разрежьте пополам и добавьте к остальным ингредиентам. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились.

Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите сливочное масло и вылейте подготовленную смесь. Накройте крышкой и готовьте около пяти минут, пока омлет не станет плотным.

Затем аккуратно переверните его, сверху разложите кусочки колбасы и посыпьте тертым сыром с кунжутом. Снова накройте крышкой и подержите на огне еще пару минут, пока сыр полностью не расплавится.

Подавайте омлет сразу, пока он горячий и тянется сырной корочкой. Получается простой, но очень вкусный завтрак, который легко менять под свой вкус.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить что-то сытное и вкусное, но без сложных рецептов и долгой возни на кухне. В таком случае выручает простая выпечка из готового слоеного теста и мясного фарша.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова

