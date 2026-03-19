Пышный омлет с горошком и сыром за 15 минут: простой завтрак, который удивит вкусом

Иногда обычный омлет можно превратить в настоящее утреннее удовольствие всего несколькими простыми добавками. Горсть зеленого горошка, сочные черри и немного сыра делают блюдо ярким, сытным и очень ароматным. Такой завтрак готовится быстро, выглядит аппетитно и надолго избавляет от чувства голода.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

зеленый горошек консервированный — 200 г;

лук зеленый — 1 пучок;

колбаса — 50 г;

помидоры черри — 5–6 шт.;

сыр — 30 г;

кунжут — 5 г;

сливочное масло — 10 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — по вкусу.

Приготовление

Яйца разбейте в миску и взбейте вилкой до легкой пышности. Добавьте соль, черный перец и паприку, перемешайте. Зеленый лук мелко нарежьте, горошек промойте и отправьте все в яичную смесь.

Черри разрежьте пополам и добавьте к остальным ингредиентам. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились.

Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите сливочное масло и вылейте подготовленную смесь. Накройте крышкой и готовьте около пяти минут, пока омлет не станет плотным.

Затем аккуратно переверните его, сверху разложите кусочки колбасы и посыпьте тертым сыром с кунжутом. Снова накройте крышкой и подержите на огне еще пару минут, пока сыр полностью не расплавится.

Подавайте омлет сразу, пока он горячий и тянется сырной корочкой. Получается простой, но очень вкусный завтрак, который легко менять под свой вкус.

