Пышный омлет с горошком и сыром за 15 минут: простой завтрак, который удивит вкусом

Иногда обычный омлет можно превратить в настоящее утреннее удовольствие всего несколькими простыми добавками. Горсть зеленого горошка, сочные черри и немного сыра делают блюдо ярким, сытным и очень ароматным. Такой завтрак готовится быстро, выглядит аппетитно и надолго избавляет от чувства голода.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- зеленый горошек консервированный — 200 г;
- лук зеленый — 1 пучок;
- колбаса — 50 г;
- помидоры черри — 5–6 шт.;
- сыр — 30 г;
- кунжут — 5 г;
- сливочное масло — 10 г;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка — по вкусу.
Приготовление
Яйца разбейте в миску и взбейте вилкой до легкой пышности. Добавьте соль, черный перец и паприку, перемешайте. Зеленый лук мелко нарежьте, горошек промойте и отправьте все в яичную смесь.
Черри разрежьте пополам и добавьте к остальным ингредиентам. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились.
Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите сливочное масло и вылейте подготовленную смесь. Накройте крышкой и готовьте около пяти минут, пока омлет не станет плотным.
Затем аккуратно переверните его, сверху разложите кусочки колбасы и посыпьте тертым сыром с кунжутом. Снова накройте крышкой и подержите на огне еще пару минут, пока сыр полностью не расплавится.
Подавайте омлет сразу, пока он горячий и тянется сырной корочкой. Получается простой, но очень вкусный завтрак, который легко менять под свой вкус.
