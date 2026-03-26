Пышные пирожки с яблоками на кефире: ароматная выпечка, которая заменит даже шарлотку

Если привычные пирожки уже надоели, попробуйте сладкий вариант с яблоками и корицей. Тесто на кефире готовится быстро и без дрожжей, а результат приятно удивляет — пирожки получаются мягкими, румяными и очень ароматными. Отличный вариант для уютного чаепития.

Ингредиенты:

  • яблоки — 4 шт.;
  • мука — 350 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 120 мл;
  • сахар — 70 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • корица — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 50 г.

Приготовление

Кефир смешайте с содой, солью и частью сахара, затем добавьте яйца и перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Смажьте его маслом и оставьте отдохнуть на 15–20 минут.

Яблоки нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром и корицей. Тесто разделите на небольшие кусочки, раскатайте и выложите начинку. Аккуратно защипните края, формируя пирожки.

Обжарьте их на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте теплыми — они получаются особенно нежными и вкусными.

Ранее сообщалось, что, если хочется вкусной мясной выпечки, эти рулетики точно вас удивят. Готовый фарш и слоеное тесто превращаются в ароматные, сочные рулеты всего за полчаса.

Проверено редакцией
Марина Макарова
