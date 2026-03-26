Пышные пирожки с яблоками на кефире: ароматная выпечка, которая заменит даже шарлотку

Если привычные пирожки уже надоели, попробуйте сладкий вариант с яблоками и корицей. Тесто на кефире готовится быстро и без дрожжей, а результат приятно удивляет — пирожки получаются мягкими, румяными и очень ароматными. Отличный вариант для уютного чаепития.

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.;

мука — 350 г;

яйца — 2 шт.;

кефир — 120 мл;

сахар — 70 г;

сода — 0,5 ч. л.;

соль — щепотка;

корица — 1 ч. л.;

сливочное масло — 50 г.

Приготовление

Кефир смешайте с содой, солью и частью сахара, затем добавьте яйца и перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Смажьте его маслом и оставьте отдохнуть на 15–20 минут.

Яблоки нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром и корицей. Тесто разделите на небольшие кусочки, раскатайте и выложите начинку. Аккуратно защипните края, формируя пирожки.

Обжарьте их на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте теплыми — они получаются особенно нежными и вкусными.

