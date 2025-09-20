Пышные пирожки на пару: корейский рецепт, который стоит освоить

Пянсе — это мягкие и воздушные паровые пирожки, популярные в корейской кухне. Сочные начинки из мяса и овощей скрыты под тонким тестом, которое готовится на пару и остается нежным и пышным. Это блюдо одновременно сытное и легкое, а аромат вызывает настоящий аппетит.

Для теста потребуется 500 г муки, 250 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сухих дрожжей и 2 ст. л. растительного масла. Все ингредиенты замешивают в мягкое тесто и оставляют под полотенцем на 1 час для подъема. Для начинки используют 300 г свиного фарша, 200 г свежей капусты, 1 луковицу, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, соль и перец. Овощи мелко шинкуют и обжаривают до мягкости, затем смешивают с фаршем и приправляют специями.

Тесто делят на кусочки, раскатывают лепешки и выкладывают по ложке начинки. Края собирают, формируя круглые пирожки. Пянсе выкладывают в пароварку или на решетку в кастрюле с кипящей водой, накрывают крышкой и готовят 20–25 минут до мягкости и пышности.

Подают пянсе горячими, с соевым соусом, зеленью или острыми приправами. Эти пирожки прекрасно подходят для семейного ужина или перекуса и легко заменяют полноценное второе блюдо.

