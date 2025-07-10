Пузырьки и корочка: горбуша в пивном кляре для всей семьи

Когда появляется свежая горбуша, я не раздумываю — беру и жарю в кляре. Особенно люблю делать его на пиве: корочка получается хрустящей, а сама рыбка — сочная, будто только с реки.

Ингредиенты: горбуша — 500 г, мука — 0,5 стакана + немного для обвалки, соль — 1 ч. л., яйца — 2 шт., пиво — 1 стакан, масло растительное — 250 мл.

Рыбу чищу, нарезаю порционно, слегка солю. В миске взбиваю яйца с пивом, солью и мукой — тесто должно быть чуть гуще, чем на блины. Кусочки рыбы обваливаю сначала в муке, потом окунаю в кляр и обжариваю до золотистой корочки. После выкладываю на салфетку — пусть стечёт лишнее масло. Горбуша получается вкуснейшая и тёплой, и холодной — на закуску или ужин.

Лето в разгаре, а на кухне хочется проводить как можно меньше времени? Этот рецепт пухового теста станет настоящим спасением для любой хозяйки!