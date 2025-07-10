Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 17:34

Пузырьки и корочка: горбуша в пивном кляре для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда появляется свежая горбуша, я не раздумываю — беру и жарю в кляре. Особенно люблю делать его на пиве: корочка получается хрустящей, а сама рыбка — сочная, будто только с реки.

Ингредиенты: горбуша — 500 г, мука — 0,5 стакана + немного для обвалки, соль — 1 ч. л., яйца — 2 шт., пиво — 1 стакан, масло растительное — 250 мл.

Рыбу чищу, нарезаю порционно, слегка солю. В миске взбиваю яйца с пивом, солью и мукой — тесто должно быть чуть гуще, чем на блины. Кусочки рыбы обваливаю сначала в муке, потом окунаю в кляр и обжариваю до золотистой корочки. После выкладываю на салфетку — пусть стечёт лишнее масло. Горбуша получается вкуснейшая и тёплой, и холодной — на закуску или ужин.

Лето в разгаре, а на кухне хочется проводить как можно меньше времени? Этот рецепт пухового теста станет настоящим спасением для любой хозяйки!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему в Подмосковье появились болотные черепахи
У сервиса «Кинопоиск» зафиксированы сбои
Российским пенсионерам предоставили новую ежегодную меру поддержки
Лавров сделал необычный выбор одежды для гала-ужина АСЕАН
Стало известно, когда выпишут пострадавшего в Шереметьево мальчика
Отец Фриске устроил разнос из-за вечера памяти певицы
Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих
Стало известно, как живет семья пострадавшего в Шереметьево мальчика
Диетолог раскрыла неожиданную пользу лимона
Рубио раскрыл, планируется ли скоро встреча Трампа с Путиным
Стало известно, где именно застрелили полковника СБУ
Рубио раскрыл ожидания США от России после встречи с Лавровым
«Пугать бесполезно»: в Совфеде ответили на возможные жесткие санкции США
У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей
Врач рассказала, как распознать обезвоживание у ребенка
Насиловавший маленьких детей отец-педофил избежал колонии
Президент Польши раскрыл, о чем Зеленскому не рассказали в школе
Тайные квартиры Орбакайте за миллионы. Почему не продает, вернется ли в РФ
Украина потребовала новый «план Маршалла» от Европы
«Брошу курить — ты меня поцелуешь»: учитель выпрашивал секс у школьницы
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.