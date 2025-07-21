Падение обломков БПЛА привело к коллапсу в Ростовской области

Падение обломков БПЛА привело к коллапсу в Ростовской области В Ростовской области задерживаются 26 поездов из-за падения обломков БПЛА

На железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области произошло возгорание после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Инцидент привел к значительным задержкам в движении пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 пассажирских составов, — отмечается в официальном сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия был направлен специальный пожарный поезд. В настоящее время движение через станцию осуществляется с ограниченной скоростью, работает оперативный штаб по устранению последствий инцидента.

Ситуация остается под контролем железнодорожных служб. Пассажирам, чьи поезда задерживаются, рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени отправления.

Ранее сообщалось, что дроны противника были уничтожены над несколькими городами Ростовской области. Однако обломки одного из БПЛА пробили кровлю здания железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни, вызвав возгорание. Никто из местных жителей не пострадал.