Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 07:54

Падение обломков БПЛА привело к коллапсу в Ростовской области

В Ростовской области задерживаются 26 поездов из-за падения обломков БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области произошло возгорание после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Инцидент привел к значительным задержкам в движении пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 пассажирских составов, — отмечается в официальном сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия был направлен специальный пожарный поезд. В настоящее время движение через станцию осуществляется с ограниченной скоростью, работает оперативный штаб по устранению последствий инцидента.

Ситуация остается под контролем железнодорожных служб. Пассажирам, чьи поезда задерживаются, рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени отправления.

Ранее сообщалось, что дроны противника были уничтожены над несколькими городами Ростовской области. Однако обломки одного из БПЛА пробили кровлю здания железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни, вызвав возгорание. Никто из местных жителей не пострадал.

БПЛА
Ростовская область
поезда
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли тревожные последствия ухода с российского рынка
Названо число сбитых за ночь над Россией беспилотников
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 июля: инфографика
Мишустин раскрыл, чьим инвестициям рады в России
Появилось фото автобуса, слетевшего с обрыва в Якутии
В Китае отреагировали на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза
В Киеве после взрывов начался пожар на складах
Врач объяснил, как поднимать тяжести без вреда для здоровья
«Кинжал» обрушился на объект под Киевом: новости СВО на утро 21 июля
Падение обломков БПЛА привело к коллапсу в Ростовской области
Мишустин начал ежегодную дальневосточную поездку с Благовещенска
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 июля
ЕС и Китай проведут свой саммит и обсудят важные проблемы
Американские врачи изымают органы у живых пациентов
Раскрыто, как хакеры обрушили сервера американских компаний
Мошенники стали обманывать россиян от лица сотрудников маркетплейсов
Диетолог назвала самые полезные продукты для подростков
Лето все? Вместо жары +30 холода и дожди — какая погода будет в августе
Польский президент попал в курьезную ситуацию перед журналистами
Четыре украинских беспилотника пытались атаковать Москву
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.