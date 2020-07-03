Путину пожаловались на мороженое с радугой

https://static.news.ru/photo/c187932c-bd34-11ea-a66f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова рассказала президенту Владимиру Путину о мороженом, на этикетке которого изображена радуга. По её словам, подобная этикетка «заставляет детей привыкать» к изображению флага ЛГБТ-сообщества.

Такое заявление она сделала в ходе обсуждения появления флага на здании посольства США в Москве. Глава государства ответил, что, если этикетка пропагандирует ЛГБТ, то это необходимо взять под контроль, но «не агрессивно».

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание на появление флага. Путин ответил, что сотрудники диппредставительства «кое-что показали по поводу того, кто там работает». Он отметил, что в России нет ограничений прав, которые были бы связаны с сексуальной ориентацией, расовыми или религиозными признаками, а также национальностью.

Флаг сексуальных меньшинств появился на здании посольства утром 25 июня. Однако спустя несколько часов его сняли. В России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей, который Путин подписал ещё в 2013 году.