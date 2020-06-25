Кремль отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США

https://static.news.ru/photo/d4583300-b6e8-11ea-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости любых проявлений пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ. Так он отреагировал на флаг ЛГБТ, который вывесили на здании посольства США.

Мы из Кремля не видим здания американского посольства, это первое. Но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел. Я думаю, что Министерство иностранных дел обратило на это внимание. В любом случае, любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее среди несовершеннолетних в нашей стране по закону недопустимы, — цитирует его РИА Новости.

Флаг сексуальных меньшинств появился на здании посольства утром 25 июня. Однако спустя несколько часов его сняли. Закон о запрете гей-пропаганды среди детей был подписан президентом России Владимиром Путиным ещё в 2013 году.