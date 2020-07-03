Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США: они показали, кто там работает

https://static.news.ru/photo/dce156be-bd32-11ea-9216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент Владимир Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ-движения на здании посольства Соединённых Штатов в Москве. Он заявил, что это не страшно.

Они кое-что показали по поводу того, кто там работает, — сказал глава государства.

Так он ответил члену Совета Федерации Алексею Пушкову, который обратил внимание на произошедшее. При этом Путин отметил, что в России нет ограничений прав, которые были бы связаны с сексуальной ориентацией, расовыми или религиозными признаками, а также национальностью.

В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда, — подчеркнул он.

Флаг сексуальных меньшинств появился на здании посольства утром 25 июня. Однако спустя несколько часов его сняли. В России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей, который Путин подписал ещё в 2013 году.