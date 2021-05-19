Путина задели слова о туристах в Долине гейзеров

https://static.news.ru/photo/4c2c9706-b8a8-11eb-a484-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президента Владимира Путина задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о посещении туристами Долины гейзеров на Камчатке. Глава государства поручил продумать необходимую инфраструктуру для них, сообщает «Интерфакс».

В ходе совещания по реализации послания президента Федеральному собранию Чернышенко высказался против массового посещения туристами Долины гейзеров. По его мнению, «они там всё вытопчут».

Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но меня это задело. Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, — сказал Путин.

Он отметил, что если в долине «организовать работу», то путешественники не нанесут ей вреда. Президент порекомендовал воспользоваться опытом других стран. По его словам, за рубежом аналогичные природные объекты посещает гораздо большее количество людей, но никто ничего не вытаптывает.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения в пандемию россияне стали активнее ездить в Абхазию. По словам главы Ростуризма, там сейчас, как в Сочи, — «всё битком».