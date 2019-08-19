https://static.news.ru/photo/8a55b344-c28e-11e9-8bbf-fa163e074e61_660.jpg Елена Лапуцкая Фото: vk.com/memory_league

Бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 могут приставить к государственной награде за мужество и героизм. С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что стюардесса Елена Лапуцкая открывала двери, вытаскивала и выводила людей наружу. Она покинула самолёт, предварительно убедившись, что в салоне уже никого не осталось.

Ранее о награждении членов экипажа самолёта Ан-24, совершившего экстренную посадку в Бурятии, заявило руководство авиакомпании «Ангара». Соответствующее ходатайство в ближайшее время будет направлено в Минтранс.

Инцидент с Ан-24 произошёл 27 июня. Самолёт выполнял рейс Нижнеангарск — Улан-Удэ, на его борту находились 43 пассажира и четверо членов экипажа. При экстренной посадке в аэропорту вылета воздушное судно выехало за пределы ВВП и врезалось в здание. В результате погибли два члена экипажа и пострадали более 30 человек, писал News.ru.