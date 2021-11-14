Путина на коне и с удочкой добавили в видеоигру Half-Life 2

Российский лидер Владимир Путин неожиданно появился в популярной видеоигре Half-Life 2. В коротком ролике, который сделали сами геймеры и выложили в Сеть, глава России предстаёт в самых известных своих образах — на рыбалке, при купании в реке и при прогулке верхом.

Кроме того, поклонники видеоигры встроили видео с Путиным в самолёте, рисующим котика и даже стреляющим из винтовки. В общем, были использованы все мемы с главой государства, которые в своём роде стали классикой.

Путин ранее высказался на международной конференции Artificial Intelligence Journey 2021, что защитой россиян и их аватаров в метавселенных должно заниматься государство.

Государство должно взять на себя ответственность за хранение критически важной информации. Речь уже идёт не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара внутри формирующихся метавселенных, — отметил тогда президент.

Игра Half-Life 2 — это известный научно-фантастический шутер от первого лица, который любят сотни тысяч геймеров по всему миру.

Ранее украинские игроки в Battlefield 2042 обратили внимание на образ одного из персонажей видеоигры, который назван в честь «вежливых людей» (американцы их называют little green men — «маленькие зелёные человечки»). Многие выразили своё возмущение из-за популяризации бойцов, которые были замечены в Крыму в 2014 году.