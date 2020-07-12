Путин заявил о неизменности ориентиров по нацпроектам

https://static.news.ru/photo/f7241184-c4e8-11ea-807a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российские власти придерживаются намеченных ранее ориентиров по нацпроектам, несмотря на экономические трудности.

Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС. Глава государства поручил президентской администрации подготовить документы по закреплению целей развития развития страны до 2030 года, а кабмин и Госсовет, в свою очередь, должны будут на основе этих документов в течение трёх месяцев внести коррективы в нацпроекты. Путин посчитал, что поставленные задачи нуждаются в незначительной актуализации, учитывая опыт последних нескольких месяцев, однако в целом констатировал приверженность прежнему курсу.

Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными, — заявил президент.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года, так как стране в ближайшее время придётся работать в условиях жёстких бюджетных ограничений. Премьер-министр признал, что пандемия COVID-19 серьёзно сказалась как на мировой, так и на российской экономике.