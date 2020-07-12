Путин заявил о неизменности ориентиров по нацпроектам

Российские власти придерживаются намеченных ранее ориентиров по нацпроектам, несмотря на экономические трудности.
Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент РФ Владимир Путин,
Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными, — заявил президент.
Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года, так как стране в ближайшее время придётся работать в условиях жёстких бюджетных ограничений. Премьер-министр признал, что пандемия COVID-19 серьёзно сказалась как на мировой, так и на российской экономике.
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