Путин заявил о провале кампании по дискредитации российских вакцин

https://static.news.ru/photo/c0f40050-8b0e-11eb-837a-96000091f725_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцины от коронавируса российского производства, несмотря на «умышленную дискредитацию, небылицы и вбросы», оказались востребованы в мире.

По словам главы государства, разрешение на применение российских препаратов выдали регуляторы 55 государств. Путин в ходе совещания по вакцинации населения подчеркнул, что российские вакцины абсолютно безопасны и надёжны. Президент отметил, что иностранные аналоги не показывают такой степени защиты, передаёт РИА Новости.

Путин также сообщил, что намерен 23 марта сделать прививку от COVID-19.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе выступления в комитете Госдумы по международным делам заявил, что Евросоюз делает всё, чтобы не допустить применения на территории Европы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», писал NEWS.ru. Дипломат заметил, что в ЕС препарат демонстративно игнорируется. Более того, против него ведётся кампания по дезинформации и дискриминации. Все заявления европейских чиновников о вакцине можно интерпретировать лишь как сугубо политизированные, указал Грушко.