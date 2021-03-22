Путин заявил о провале кампании по дискредитации российских вакцин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцины от коронавируса российского производства, несмотря на «умышленную дискредитацию, небылицы и вбросы», оказались востребованы в мире.
По словам главы государства, разрешение на применение российских препаратов выдали регуляторы 55 государств. Путин в ходе совещания по вакцинации населения подчеркнул, что российские вакцины абсолютно безопасны и надёжны. Президент отметил, что иностранные аналоги не показывают такой степени защиты,
Путин также сообщил, что намерен 23 марта сделать прививку от COVID-19.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе выступления в комитете Госдумы по международным делам заявил, что Евросоюз делает всё, чтобы не допустить применения на территории Европы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», писал NEWS.ru. Дипломат заметил, что в ЕС препарат демонстративно игнорируется. Более того, против него ведётся кампания по дезинформации и дискриминации. Все заявления европейских чиновников о вакцине можно интерпретировать лишь как сугубо политизированные, указал Грушко.