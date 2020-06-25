Путин заявил о недопустимости накручивания результатов голосования

https://static.news.ru/photo/2a5a233e-b6d6-11ea-a9ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию не должны накручиваться.

По его словам, нельзя принуждать избирателей к участию в голосовании. Об этом он сказал в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ, которая проходит в режиме видеоконференции, передаёт РИА Новости.

Наша общая важнейшая задача — чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, — заявил российский лидер.

По словам Путина, подобные явления не должны допускаться, для того чтобы позиция, которую выскажут граждане РФ, не могла быть поставлена под сомнение.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений.

Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что голоса участников дистанционного голосования по поправкам в Конституцию, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, комментируя случаи с журналистом Павлом Лобковым и экспертом движения «Голос» Василием Вайсенбергом.