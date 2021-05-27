Путин заявил о кардинальных изменениях в системе помощи онкобольным детям

https://static.news.ru/photo/7882dbd4-bebc-11eb-a216-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России удалось кардинально изменить и качественно перенастроить систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. По его словам, в этой сфере значительно было расширено применение передовых технологий, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что благодаря созданной в центре имени Рогачёва реабилитации 2,5 тысячи детей ежегодно успешно восстанавливаются после лечения. Специалисты центра оказывают помощь коллегам во всех регионах России и регулярно консультируют по новым методам лечения онкологии. Кроме того, они также разрабатывают новые методы и технологии, которые позволяют не только лечить раковые заболевания, но и предотвращать их.

Без преувеличения можно сказать, что речь идёт о настоящей медицине будущего, которая здесь, в центре имени Дмитрия Рогачёва, уже становится реальностью, — подчеркнул президент.

Он поблагодарил сотрудников центра за работу и отметил, что их девиз может звучать как: «Каждый ребёнок должен выздороветь».

Подчеркну, что за прошедшее время нам удалось кардинально изменить, качественно перенастроить всю систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, значительно расширив здесь применение передовых технологий, — заключил глава государства.

Ранее учёные создали систему искусственного интеллекта, способную с высокой степенью точности оценить риск развития рака лёгких по флюорографическим снимкам.