Путин заявил, что ситуация с коронавирусом усложняется

https://static.news.ru/photo/100580d2-7432-11ea-91bd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в России.

У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тысяч человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания, — заявил Путин в ходе совещания с кабмином, которое проходит в дистанционном режиме, сообщает РИА Новости.

По его словам, на карантине в стране находятся 3,3 млн человек.

Президент также рассказал, что за три недели в Россию вернулись 825 тысяч человек, ожидается, что приедут ещё 20 тысяч.

Ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в России нет взрывного роста заболеваемости коронавирусом. Она подчеркнула, что прирост новых случаев заболевания в течение нескольких дней остаётся почти одинаковым. Попова отметила, что в ряде стран ситуация развивается по крайне неблагоприятному сценарию, в России такого нет.

Всего в России зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больниц, 24 пациента умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек были выписаны из больниц.