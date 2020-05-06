Путин выделил деньги из резервного фонда на развитие гражданского общества

https://static.news.ru/photo/fa81bec8-8fb2-11ea-9a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества. Деньги на это были взяты из резервного фонда главы государства.

3 млрд рублей будет передано Управлению делами президента, которое увеличит финансирование фонда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, политик Алексей Навальный, опираясь на предложения Сергея Гуриева, Константина Сонина и других известных экономистов, призвал правительство выплатить каждому россиянину по 20 тысяч рублей, а также отменить коммунальные и другие платежи на время пандемии COVID-19. По его словам, денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватило бы на несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение Навального популизмом.