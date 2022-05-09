Путин вручил звезду Героя России отцу погибшего комбата ДНР Жоги

Президент Владимир Путин после парада Победы встретился с Артёмом Жогой— отцом погибшего в ДНР командира батальона «Спарта» Владимира Жоги / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин после парада Победы встретился с Артёмом Жогой — отцом погибшего в ДНР командира батальона «Спарта» Владимира Жоги по прозвищу «Воха». Глава государства передал мужчине золотую звезду Героя России, которой был посмертно удостоен его сын, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги, — сказал представитель Кремля.

Владимир Жога погиб 5 марта, прикрывая эвакуацию мирных жителей из Волновахи. В тот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил ему звание Героя ДНР посмертно, а 6 марта комбат был удостоен звания Героя России. В Кремле отметили, что Жога награждён посмертно «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга».

Ранее сообщалось, что в честь Жоги переименовали одну из улиц в Волонвахе. Кроме того, его именем будет названа улица в строящемся микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

Сам Артём Жога 18 марта выступил на митинге-концерте в «Лужниках» по случаю воссоединения Крыма с Россией. Он призвал поддержать Вооружённые силы, которые в данный момент находятся на передовой и освобождают Донбасс, и заявил, что жители Донбасса мечтают только об одном — закончить начатое дело и освободить свою землю от украинских националистов.