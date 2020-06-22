Общество

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

12:31, 22 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер приехал в Александровский сад после посещения главного храма Вооружённых сил РФ. На церемонии возложения президента сопровождали суворовцы и ветераны Великой Отечественной войны.

Путин пожал руку каждому присутствовавшему ветерану, а один из них передал президенту конверт. Российский лидер положил его в карман пиджака, передаёт РИА Новости.

В День Победы 9 мая 2020 года Путин также возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Тогда из-за эпидемиологической ситуации в стране, связанной с пандемией коронавируса, он впервые делал это один.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что российский народ никогда не забудет о планах нацистской Германии истребить или превратить граждан СССР «в рабов в прямом смысле этого слова». Глава государства напомнил, что значительную часть населения страны Третий рейх планировал переселить в Сибирь и северные районы «практически на вымирание», наиболее работоспособных граждан превратили бы в рабов.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях