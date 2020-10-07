Путин верит в судьбу и в возможность её изменить

https://static.news.ru/photo/8867fa94-0890-11eb-9ebe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин признался, что верит в судьбу, но не считает, что «чему быть, того не миновать». Судьбу можно менять, считает глава государства.

Есть различные теории, различные учения на этот счёт. Если человек уверен в себе, своих силах, а самое главное — в правоте того, что он делает, то это очень помогает и влияет на судьбу человека, — сказал российский лидер в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Ранее NEWS.ru писал, что президент России поделился своими мыслями о роли средств массовой информации в современном мире. По мнению главы государства, СМИ обладают большим влиянием и поэтому должны быть ответственными, иначе они превратятся в «банду», обслуживающую частные интересы. Как отметил Путин, СМИ влияют на массовое сознание, и в этом смысле они, безусловно, являются властью, что в современном мире особенно актуально и важно. При этом их роль «не в том, чтобы молоть всё, что вздумается».

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. Были выложены 17 серий, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня было принято решение приостановить проект. Нынешняя серия — заключительная.