Путин: в мире размылись нравственные ценности

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Некоторые учёные считают вспышки опасных болезней реакцией планеты на влияние человека, как и глобальное потепление. Об этом 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства считает, что человек по-прежнему не защищён от природных катаклизмов, многие из которых порождены именно антропогенным вмешательством. По мнению ряда учёных, вспышки опасных болезней — это ответ на такое...