Путин: в мире размылись нравственные ценности

В современном мире наблюдается размытие нравственных ценностей и ориентиров, сложившуюся ситуацию необходимо исправлять и прежде всего начинать с себя, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите, — миссии человека на планете Земля, — отметил Путин, слова которого приводит РИА Новости.
По словам президента, сложившийся кризис невозможно разрешить с помощью дипломатических переговоров или созыва международной конференции. Прежде всего необходимо пересмотреть существующие приоритеты и цели.
Ранее Владимир Путин заявил, что мир стоит на пороге «тектонических сдвигов» и перемен, а сложившийся из-за пандемии коронавируса тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Российский лидер считает, что в настоящий момент происходят процессы, которые обсуждались ранее. Так, в 2014 году участники клуба «Валдай» говорили на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил», писал NEWS.ru.